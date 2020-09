Lutto, è scomparso Fino Fini: fu ideatore del Museo del calcio e figura importante nella Figc

Si è spento a 92 anni Fino Fini, medico della Nazionale Italiana di calcio dal 1962 al 1982 e Direttore per trent’anni del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 1967 al 1996. Fino Fini è stato anche medico della Nazionale, ha partecipato a sei spedizioni mondiali, da Cile ’62 a Spagna ’82: è stato nello staff azzurro in occasione del trionfo di Madrid. Ideatore del Museo del Calcio, inaugurato nel 2000, il dott. Fini era il Presidente dell’omonima Fondazione. Come amava dire lui stesso, il motore del successo è solo uno: la passione. Lo stesso sentimento che lo ha fatto diventare un vero punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale.

La redazione di Violanews.com esprime le proprie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che volevano bene al dottore.