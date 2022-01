Lutto, ci ha lasciati David Sassoli: addio al giornalista e politico fiorentino

Se ne è andato improvvisamente all'età di 65 anni David Sassoli. Giornalista, presidente dell'Europarlamento, nato a Firenze e tifoso viola

Si è spento nella notte, intorno alle 1:15, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero ad Aviano (PD) per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Volto familiare del TG1 prima, presidente del Parlamento europeo poi. Una vita divisa fra il giornalismo e la politica, a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles, fino a diventare nel 2019 presidente dell'Europarlamento. Nato nel capoluogo toscano il 30 maggio 1956, ha frequentato da giovane l'Agesci, Associazione guide e scout cattolici italiani. Il padre era un parrocchiano di don Milani e lui ha cominciato fin da giovane a lavorare per piccoli giornali e in agenzie di stampa prima di passare a 'Il Giorno' e poi fare il grande salto in Rai. Fiorentino di nascita ma romano di adozione, era diventato un volto noto alle famiglie italiane soprattutto per la sua conduzione del Tg della rete ammiraglia della Rai. Sposato e padre di due figli, tifoso della Fiorentina, Sassoli viveva a Roma ma appena possibile si spostava nella casa di Sutri, un delizioso paese medievale della Tuscia lungo la via Cassia, una trentina di chilometri a nord della capitale (ANSA).