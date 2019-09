Lunedì al via il corso per i nuovi direttori sportivi: tra gli allievi anche Cassano

Lunedì 16 settembre prenderà il via a Coverciano il corso per diventare direttori sportivi. Dopo l’inaugurazione presso l’aula magna, verrà sviluppato un programma didattico lungo 144 ore al fine di “fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che potranno essere chiamati a svolgere per conto delle società sportive professionistiche attività concernenti l’assetto organizzativo e amministrativo, compresa la gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive“. Tra gli allievi, ci saranno anche dei nomi illustri, in primis Antonio Cassano, ma anche Alessandro Lucarelli e Sergio Pellissier. Lo riporta gianlucadimarzio.com.