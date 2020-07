Non solo nella Fiorentina ci sono sorprese per quanto riguarda la formazione. Il tecnico dei ducali, infatti, Roberto D’Aversa, per sostituire Cornelius opta per Karamoh anziché per Caprari come invece ci si aspettava alla vigilia. Per il resto confermato modulo ed elementi, con il rientro di Kucka dopo la squalifica.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Brugman, Kucka; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. All. D’Aversa.