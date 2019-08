Lulù Oliveira: “Fiorentina brava a ricreare entusiasmo. Ma serve una punta”

Lulù Oliveira, grande ex di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto TMW Radio per commentare l’avvio del campionato di Serie A soprattutto in ottica viola. “C’era già tanto entusiasmo con l’arrivo della nuova società, la Fiorentina lo ha ripagato facendo un grandissimo sforzo per regalare al campionato italiano un grande protagonista come Ribery. Simeone? Ha fatto bene il primo anno, ma dopo il ragazzo è sparito. Era un altro giocatore, speriamo di rivederlo ai fasti di una volta. Sicuramente una punta centrale servirebbe a questa squadra”. IL NOME E’ LLORENTE? LE ULTIME