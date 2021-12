Lukaku si è già pentito: “Scontento al Chelsea, vorrei tornare all’Inter”

Clamorose dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter, passato al Chelsea in estate per oltre 100 milioni di euro

A pochi mesi dal suo ritorno al Chelsea a peso d'oro, con dichiarazioni d'amore per la squadra londinese, Romelu Lukaku sembra già pentito. E in un'intervista a Sky l'attaccante belga esce allo scoperto raccontando di non essere felice e di sognare un clamoroso ritorno nel campionato italiano. "Non sono contento della situazione al Chelsea. Il mister ha scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista" ha detto.