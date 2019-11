Luis Enrique potrebbe tornare ad allenare dopo la perdita della figlia

Manca ancora l’ufficialità, ma tutto lascia pensare che si stia avvicinando un gradito ritorno per la nazionale spagnola: quello di Luis Enrique in panchina. “Lucho guiderà la Spagna nella fase finale di Euro 2020”: ad annunciarlo è la radio iberica Cadena Cope, spiegando che Robert Moreno farà spazio al commissario tecnico costretto a dimettersi lo scorso 19 giugno per le condizioni di salute della figlia Xana, poi purtroppo scomparsa a 9 anni per un tumore alle ossa.