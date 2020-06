L’Uefa ha deciso: così si concluderanno Champions ed Europa League

La UEFA ha stabilito le modalità per terminare le coppe europee 2019/20. Sia la Champions che l’Europa League si decideranno con una Final Eight fatta di sfide secche in una unica sede. Per la coppa dalle grandi orecchie sarà necessario disputare prima le gare di ritorno degli Ottavi di finale (7-8 agosto), poi le 8 qualificate si sposteranno a Lisbona per effettuare i Quarti, le semifinali e la finale tra il 12 e il 23 agosto. Simile lo svolgimento dell’Europa League che vedrà la Final Eight disputarsi in Germania (in 4 stadi diversi) tra il 10 e il 21 agosto. Curiosità: Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche partite degli ottavi di cui non era stata disputata l’andata a causa dell’emergenza Covid-19, si giocheranno anch’esse in gara secca in Germania.