L’Udinese prepara (di nuovo) la sfida alla Fiorentina: goleada in amichevole per i friulani

L’Udinese ha superato per 13-1 il Cjarlins Muzane (formazione che milita nel girone C di serie D) nel test amichevole di oggi pomeriggio al Bruseschi. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 1-1 con rete di Teodorczyk per i bianconeri e di Bolt per i dilettanti. Nella ripresa 4 reti a testa per Teodorczyk e De Paul (di cui un rigore), 3 per Nestorovski e una per Walace. In attesa di capire i dettagli per la partita contro la Fiorentina, che dovrebbe svolgersi domenica a porte chiuse…