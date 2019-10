L’Udinese anti-Fiorentina: davanti si rivede il tandem Lasagna-De Paul, in difesa ci sarà un ex viola

Squadra che vince… si cambia. Dopo i tre punti ottenuti contro il Bologna, tre punti che hanno dato un po’ di respiro all’Udinese, Igor Tudor cambia alcune pedine in vista della trasferta di Firenze. In primis, l’attacco, dove si rivedranno Kevin Lasagna e soprattutto Rodrigo De Paul, mentre Okaka e Nestorovski tornano a sedersi in panchina nonostante la buona prestazione di una settimana prima contro il Bologna. A centrocampo il tecnico croato darà fiducia al trio Fofana-Jajalo-Mandragora, in difesa invece l’ex gigliato Sebastien De Maio sostituirà l’acciaccato Becao.