“Era giusto dare una chance a Montella perché si è messo in gioco lo scorso anno e ora avrà la possibilità di costruire dall’inizio e con entusiasmo ritrovato”. Questo il parere di Cristiano Lucarelli ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex attaccante del Livorno, oggi allenatore, ha aggiunto: “La Fiorentina merita di lottare sempre per un posto in Europa”. MONTELLA E LA CERTEZZA SU FEDERICO CHIESA