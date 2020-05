Lotti: “Se il governo vuole fermare il calcio si prenda le sue responsabilità”

L’ex Ministro dello Sport Luca Lotti ha parlato a Lady Radio del futuro del calcio italiano: “Se non si vuole far ripartire il campionato da parte del governo bisogna farlo con chiarezza, bisogna dirlo e assumersi le proprie responsabilità. Il protocollo è inapplicabile, soprattutto la parte relativa ai nuovi contagi. Anche perché la quarantena decisa per ora potrebbe valere per Novembre 2020 ecc. Si ferma non solo il calcio, ma in generale tutto il mondo dello sport. La politica deve decidere, ma farlo con trasparenza. Spero che questo protocollo sia rivisto anche per lo sport di base, perché così non si può riaprire i centri sportivi, le piscine, etc.”.