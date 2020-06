Lotti: “Il Governo può velocizzare le procedure, non dare soldi ad un privato”

Luca Lotti, ex Ministro dello Sport, è intervenuto durante Zona Mista, su RTV 38:

C’è una netta differenza tra l’aiuto del governo negli Stati Uniti, e l’aiuto della regione Toscana. Gli Stati Uniti sono formati da stati come l’Italia quindi le istituzioni sono completamente diverse. Non è la stessa cosa come dice Rocco. Io credo che l’aiuto maggiore che può dare un governo ad un paese sia delle procedure fast fast fast per costruire. Ma soldi per aiutare un privato non penso che un governo dovrebbe darli. Non possiamo prevedere degli aiuti se non al pari delle altre aziende. Il decreto semplificazione avrà qualche novità tra una quindicina di giorni.