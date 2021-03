Qui Cagliari, Pavoletti amaro: “Dobbiamo fare di più”. E su Simeone…

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita per mano dello Spezia. “È un momento difficile, ma il Cagliari ha valore”, ha detto Pavoletti, che con i suoi è pienamente invischiato nelle parti basse della classifica a quota 22 punti (7 in meno della Fiorentina). “Sono convinto che possiamo salvarci, però dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto a livello di atteggiamento“, ha continuato Pavoletti. Che a proposito del gol sbagliato da Simeone ha detto: “In campo con questa pressione, con tutta la settimana che viviamo, non è mai facile. Sono occasioni che si possono sbagliare, oggi è capitato a lui. La prossima volta farà gol”.

