L’allenatore Mimmo di Carlo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno in cui ha parlato della lotta per non retrocedere:

La soglia-permanenza è quella storica dei 40 punti. Al Lecce ne occorrono altri 15. Dalla Fiorentina, che ha 30 lunghezze, in giù nessuna compagine può sentirsi al sicuro. Dopo una pausa forzata di tre mesi potrà accadere di tutto.