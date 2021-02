Lotta per non retrocedere, il Crotone conferma Stroppa: “C’è fiducia”

“Ho grande fiducia in Giovanni Stroppa, mi sento tutti i giorni con lui e deve far ritrovare alla squadra quell’equilibrio fondamentale per tentare di salvarci“. Con queste parole il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha confermato l’attuale tecnico dei calabresi . “I ragazzi – continua il patron dei rossoblù – sono i primi ad essere dispiaciuti della situazione e di certo noi abbiamo l’amaro in bocca per gli ultimi risultati ottenuti. Vogliamo combattere fino all’ultimo minuto possibile“.