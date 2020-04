Lotito: “Riprendere a giocare è fondamentale. In molti parlano ma in pochi sanno”

“In molti parlano senza essere consapevoli della rilevanza che la Serie A ha sotto il profilo economico e sociale“. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per tanti il principale sostenitore di una celere ripresa del campionato, esce allo scoperto ed ai microfoni di Rai Sport ha detto: “Il pallone ha una grande valenza sociale. Questo dovrebbe far riflettere per prendere delle scelte. Non è una mia battaglia, ma si tratta di essere consapevoli dei rischi reali. Parecchie persone parlano senza conoscere la situazione del calcio italiano. E’ un’industria che produce un 1,2 miliardi di gettito all’erario. La Lazio? Mi auguro che la squadra ritrovi quella determinazione che l’ha caratterizzata prima dello stop“.