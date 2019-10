Lotito: “La Lazio ha vinto più di Napoli e Fiorentina”

Intervenuto nel corso di un forum al Corriere dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha citato brevemente anche la Fiorentina:

Il salto di qualità a livello competitivo? E’ un obiettivo ottenibile. La Lazio dopo la Juve è quella che ha vinto più di tutte le squadre. La Fiorentina non ha vinto neanche un trofeo e il Napoli meno di noi. La politica che abbiamo messo in atto noi, quella di seminare per poi raccogliere, ha bisogno di tempo per portare i suoi frutti. Noi vogliamo vincere per merito e non attraverso scorciatoie.