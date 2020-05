Lotito e l’inchiesta della Procura Federale: il numero 1 laziale convocato per le parole su Juve-Inter

“L’avete vista tutti quella partita…“, ha dichiarato poco tempo fa in un’intervista a La Repubblica il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste si riferiva a Juve-Inter dell’8 marzo, gara vinta dai bianconeri per 2-0, dall’andamento strano e particolare secondo il proprietario del club capitolino. La Procura Federale vuol vederci chiaro ed ha convocato per una deposizione lo stesso Lotito. Se le sue parole saranno fondate e convincenti potrebbe essere predisposta un’indagine per illecito sportivo, altrimenti l’imprenditore romano verrà deferito per dichiarazioni lesive. Lo riporta Il Tempo.