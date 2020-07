Lorenzo Amoruso “trionfa” nel reality Temptation Island e diventa una star sui social

Ce lo ricordavamo difensore roccioso in campo con la Fiorentina (e con i Rangers) e lo avevamo imparato a conoscere negli ultimi anni nelle vesti di opinionista. Ma nelle ultime settimane Lorenzo Amoruso si è mostrato pubblicamente nel suo lato più intimo, partecipando al reality Temptation Island su Canale5 insieme alla fidanzata, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Un programma durato 6 puntate nel quale l’ex giocatore si è fatto apprezzare dal pubblico per i suoi sentimenti ma anche per i tanti consigli che ha elargito ai compagni di avventura. Amoruso è diventato una sorta di “star” sui social anche tra i non appassionati di calcio: costantemente in tendenza su twitter, ha visto moltiplicare i suoi follower su instagram e i meme si sono sprecati. Sempre in suo favore, tanto che nelle pagelle del Corriere.it Amoruso e Manila hanno ricevuto il voto più alto: 8. I due quando si sono rivisti dopo 21 giorni, hanno appianato qualche divergenza e si sono giurati amore: “Questa donna me la sposo” ha dichiarato l’ex difensore della Fiorentina.