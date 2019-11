L’opinione:”Montella obbligato a provare Vlahovic, Benassi giocatore strano”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, il giornalista Ernesto Poesio ha parlato dei temi di attualità in casa gigliata:

Simeone ha fatto bene a cambiare aria, ha trovato un allenatore che lo valorizza. Nella Fiorentina, sia col 4-3-3 sia col 3-5-2 ci sono state partite buone e meno buone, dipende anche dallo stile di gioco degli avversari. Generalmente i viola faticano se devono condurre il gioco, Badelj ancora non riesce a dettare ritmi alti. Credo che Montella sia obbligato a provare Vlahovic, ma terrà pronta la carta del cambio modulo se la squadra non riuscisse a far gioco. Per quanto riguarda Benassi, credo che la sua esclusione sia propedeutica all’inserimento di Castrovilli. L’ex Torino è un giocatore strano, ha sempre alternato periodi buoni ad altri nebulosi