L’opinione: “La Juventus non vuole Chiesa, il ragazzo gioca con troppa frenesia”

Lo storico giornalista Rai Mario Mattioli ha parlato a TuttoMercatoWeb, soffermandosi sull’attuale momento di Federico Chiesa:

Chiesa prima di pensare al futuro deve fare un campionato all’altezza. In questo momento è stato preso da una frenesia che lo porta fuori strada, una frenesia a tratti nevrotica che lo fa sbagliare. Se si rimette in sesto può fare bene. Non credo comunque che la Juventus lo abbia messo nel mirino anche perché ha già giocatori come Douglas Costa e Bernardeschi. Il 25 Viola non mi sta entusiasmando al di là del suo grande impegno, non mi piace questa sua voglia insana di prestazione personale e non per la squadra.