L’opinione: “Tare accusa Silva, ma quella volta con Milinkovic andava tutto bene?”

Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha puntualizzato l’errore di Igli Tare, che ha lamentato per conto della Lazio il grande tradimento di David Silva, passato alla Real Sociedad senza avvertire del cambio di decisione (“Non rispetto l’uomo”, LEGGI). Ecco quanto si legge:

“…Nell’estate del 2015 però Milinkovic-Savic, che oggi è una bandiera della Lazio, andò in sede dalla Fiorentina per firmare il contratto con il club viola ma venne via senza mettere nero su bianco, per andare proprio a Roma. E allora chiedo a Tare: Milinkovic invece è un uomo che merita rispetto oppure, siccome era la Lazio a beneficiare dell’idea cambiata, lì si poteva fare? E si potevano fare anche l’accordo, la stretta di mano e le rassicurazioni tra Lotito e Prandelli senza che poi lui diventasse effettivamente allenatore? Allora si era uomini, oggi David Silva non lo è, per cui Tare ha sicuramente sbagliato a non riflettere prima di accusarlo”.