L’opinione: “Sottil doveva restare in Serie B, maturazione da completare”

Bepi Pillon, ex tecnico del Pescara, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i temi trattati anche le recenti prestazioni di Riccardo Sottil, allenato quando era alla guida degli abruzzesi:

Fossi stato in lui avrei fatto un altro anno in Serie B così da completare la maturazione. Se fosse rimasto a Pescara avrebbe avuto più continuità, certo che è difficile dire di no a un posto in prima squadra nella Fiorentina. Ma sono sicuro che verrà fuori perché ha delle qualità importanti.