L’opinione: “Simeone non può fare la prima punta e lo sta capendo anche Montella”

Commentando alcune prove tattiche di oggi a Moena, con Simeone provato come esterno d’attacco, Lorenzo Amoruso ha detto: “Io ho sempre detto che Simeone non era un centravanti e i numeri purtroppo mi hanno dato ragione. Forse anche Montella ha capito che Simeone non può fare la prima punta” le sue parole a Radio Bruno. “Arriverà un centravanti importante e poi c’è Vlahovic che può ritagliarsi spazio. Lirola? Lo commentai anche due anni fa, è un terzino moderno che ha corsa, piede, sa fare un po’ di tutto. Mi piacerebbe molto come rinforzo per la Fiorentina, credo che l’accordo col giocatore ci sia già e non manchi molto per l’accordo col Sassuolo. E’ un profilo secondo me molto importante”.