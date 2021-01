“Siamo ad uno spartiacque, Commisso deve prendere una decisone su Campi”

Marzio Fatucchi, firma del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare l’esito dell’incontro andato in scena a Palazzo Vecchio:

Le parole di Nardella le interpreto come una richiesta esplicita rivolta alla Fiorentina. Siamo ad uno spartiacque. Commisso deve prendere una decisione definitiva su Campi Bisenzio. Per Campi al momento esiste solo una manifestazione d’interesse. Adesso è tutto fermo ed i soggetti istituzionali sono in difficoltà. Anche per pensare ad un Franchi rinnovato è necessario sapere se dentro ci sarà o meno la Fiorentina.