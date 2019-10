L’opinione: “Sassuolo in emergenza difensiva, la valutazione di Berardi…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana è intervenuto Massimo Boccucci, firma del Corriere dello Sport ed esperto di vicende neroverdi:

Il Sassuolo è in piena emergenza difensiva. De Zerbi ha diverse soluzioni per poter avviare alle assenze. Tripaldelli è un giovane interessante che piace alla Fiorentina, deve ancora fare il suo percorso di crescita. Su Berardi persiste un eterno dubbio, ha detto di no a tante Big in passato per poi rinnovare a sorpresa. Lui è molto legato alla piazza ed alla dirigenza neroverde. La Fiorentina in estate ha provato a prenderlo ma viene valutato tra i 40 ed i 5o milioni. Eventuali contropartite tecniche possono abbassare il prezzo. Traorè è un ragazzo pieno di talento e forza fisica, uno dei pochi punti di riferimento per De Zerbi. In prospettiva uno dei migliori centrocampisti della Serie A.