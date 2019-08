L’opinione: “Pulgar vuole cambiare squadra, le cifre della clausola…”

Dario Ronzulli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

La vera sorpresa è che Pulgar (LA SCHEDA) non abbia ancora lasciato il Bologna. Lui da tempo ha deciso, anche tramite un’intervista, di intraprendere una nuova avventura professionale. La clausola del giocatore è di 15 milioni di euro per i primi 25 club del ranking mondiale mentre per gli altri è di 12 milioni. Sembrava una cifra alta al momento del rinnovo, tuttavia nel corso del girone di ritorno sotto la guida di Sinisa Mihajlovic è esploso. Prenderlo adesso sarebbe un affare. I suoi gol sono arrivati su calcio piazzato, in cui è molto bravo, la personalità del ragazzo è esplosiva.