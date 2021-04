L’opinione: “Perdere Vlahovic sarebbe una sconfitta, tocca a Commisso”

Il parere di Stefano Cecchi: "Lottare per tenere Vlahovic, compito di Commisso"

"Commisso deve creare le condizioni per far restare Vlahovic con il sorriso. Proponendo un aumento d'ingaggio e costruendo una squadra che esprima un calcio più alto. Tempo per trattare e discutere c'è, cederlo in questo momento di crescita esponenziale del ragazzo sarebbe una sconfitta. L'unico modo per invertire la tendenza negativa degli ultimi anni è far restare i giovani di talento che esplodono in viola."