L’ex calciatore ed avvocato Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera:

Il calcio possiede un ruolo sociale ed economico. Sarà importante anche dal punto di vista giuridico per la questione relativa ai contratti in scadenza il 30 Giugno. La Serie A ha il diritto e il dovere di provare a finire il campionato, ma è anche indispensabile pensare a un piano B. La nostra bussola deve essere la Costituzione. Servirebbe un decreto-legge ad hoc che funga da vaccino per tutto il calcio.