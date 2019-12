L’opinione: “Montella non riesce a trovare una soluzione. Il problema della Fiorentina…”

Gaetano Fontana, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a TuttoMercatoWeb della situazione attuale della squadra gigliata. Queste le sue dichiarazioni:

Il problema della Fiorentina è l’organico che ha un valore diverso rispetto al passato. Ci sono elementi esterni che stanno minando alcuni giocatori, come Chiesa e la questione contratto. Montella non riesce a trovare la chiave di volta per risolvere la situazione. Chiesa è un esterno d’attacco da 4-3-3, in questo momento fa fatica ad esprimersi come il resto della squadra. Inoltre, sapendo di essere ricercato sul mercato è difficile accettare una situazione come quella che sta vivendo a Firenze. La Juventus ha un fascino particolare. Tuttavia deve essere grato alla città che gli ha dato una grande opportunità, deve ripagare fino in fondo questa fiducia.