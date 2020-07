L’opinione: “Mandžukić perfetto per la Fiorentina. Iachini? Manca il gioco, involuzione preoccupante”

La firma del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Mario Mandžukić alla Fiorentina? Se è quello della Juve sarebbe un ottimo acquisto. Un centravanti che sa segnare e far segnare gli altri. La crescita di Vlahovic a fianco del croato sarebbe più veloce. Tuttavia è stato parecchio fermo andando a giocare in un campionato inesistente. Involuzione del gioco? Continuo a pensare che questa non sia una rosa da salvezza. Manca il gioco ma i valori tecnici ci sono. Non abbiamo un’idea di calcio ed i difetti degli interpreti si accentuano. Chiesa versa in condizioni preoccupanti. Corre meno e corre male abbinando una costante imprecisione davanti alla porta. In estate serve una svolta.