Il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

La squadra sta bene, ci sono partite che segnano un campionato e questa può diventarla. La squadra approccia sempre la gara in maniera ottimale. Il primo rigore è netto per le regole attuali, ci siamo ritrovati sul 3 a 0 quasi senza accorgersene. Tuttavia la Fiorentina non ha mai concesso alla Sampdoria di tornare in partita. Sono emerse individualità che fanno ben sperare. Tutta gente giovane che nel telaio della Fiorentina di domani ci sarà sicuramente. Lirola impressionante, a tratti sembrava Cafù, mi sono alzato sul divano all’ennesima sortita offensiva. Vlahovic sulle orme di Batistuta, come lui sfida le curve avversarie. Possiede la prepotenza e la cattiveria del centravanti vero. Abbiamo in mano il centravanti dei prossimi 10 anni. Iachini è un buon oste, dopo Montella era la miglior scelta possibile, ma a noi in futuro servirà uno chef. La voglia di sognare, e di avere un qualcosa in più, è presente in molti tifosi.