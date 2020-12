L’opinione: “Joe Barone è come Cognigni. Castrovilli? Non è quello che pensavo”

Queste le opinioni di Giuseppe Calabrese (La Repubblica), intervenuto oggi a Radio Bruno:

Commisso sta facendo con Joe Barone lo stesso errore che i Della Valle fecero con Cognigni. A gestire una società va messo gente che sa di calcio, serve una struttura dirigenziale solida. La Fiorentina vale l’ottavo-decimo posto, ma ora c’è da levarsi da questa situazione. Parlai con Prandelli prima del debutto col Benevento e mi disse di essere preoccupato, aveva chiara la situazione fin da subito. Leader? Serve qualcuno che si carica la squadra sulle spalle. Questo ruolo in campo dovrebbe essere di Castrovilli, che però è ancora un giovane e non è ancora il giocatore che pensavamo. E poi manca una voce autorevole dentro lo spogliatoio, che se non vede i giusti atteggiamenti si fa sentire.