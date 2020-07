L’opinione: “Iachini merita un 6,5 in pagella. Per l’Europa serve altro…”

La firma del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Nella prossima stagione mi aspetto un netto miglioramento tecnico e sportivo. Una piazza come quella Viola deve tentare di lottare per l’Europa. Servirà un lavoro forte sul mercato per colmare le lacune. La regia del nuovo allenatore sarà determinante. Juric a Firenze? È un nome che piace, è stato un fattore per il Verona. Gli scaligeri, nonostante i limiti dei suoi giocatori, hanno fatto un campionato di grande livello giocando bene. Voto a Iachini? Beppe merita un 6,5 in pagella. In poco tempo ha tirato la Fiorentina fuori dai guai svolgendo il suo compito. Investimenti in estate? Non credo che si possa pretendere tutto subito. La squadra va migliorata per gradi, gli investimenti di gennaio sono stati pesanti. Anche delle uscite saranno inevitabili.