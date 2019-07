L’opinione: “Gestione caso Chiesa paradossale, la Juventus… “

Russomando, inviato di Sky negli Stati Uniti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La gestione del caso Chiesa è stata paradossale. Non se lo aspettava nessuno, probabilmente è stata fatta di proposito per lanciare un segnale ai tifosi ed allo stesso Chiesa. Commisso ci ha messo la faccia, ora tocca a Federico. Adesso anche la Juventus dovrebbe fare una mossa tramite un’offerta ufficiale e non aspettare soltanto che spinga il calciatore. La squadra contro il Benfica non mi è dispiaciuta, la rosa si deve ancora formare. I dirigenti hanno ripetuto che gli acquisti arriveranno ad Agosto. Con tutti i giovani e le riserve la squadra viola ha retto il campo. Nei panni di Montella non sarei felice, vorrei avere al più presto i giocatori per affrontare il campionato. La disponibilità economica e la voglia di far bene c’è, ha acquistato per ragioni personali. Vedo un futuro roseo per la Fiorentina.