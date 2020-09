L’opinione: “Fiorentina? Troppi quattro o cinque attaccanti, per puntare in alto serve un top”

Luca Pellegrini, ex difensore e giornalista di Sky Sport, ha parlato a Lady Radio:

Iniziare contro il Torino per la Fiorentina è un’occasione importante e da non lasciarsi sfuggire. La Viola ha implementato qualitativamente il suo organico a centrocampo: i palloni arriveranno davanti, ma poi ci sarà da buttarla dentro. Piuttosto che averne quattro-cinque, come ha detto Commisso, è meglio averne uno o due ma in grado di segnare tanto. Per puntare a qualcosa di più in alto ci vuole un giocatore più incisivo.