L’opinione di Zazzaroni: “De Rossi? Un allenatore nato, ha grande personalità”

Intervenuto a Sky Sport 24 in collegamento dalla redazione del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano sportivo romano Ivan Zazzaroni ha parlato anche di Daniele De Rossi, accostato fortemente negli ultimi due giorni alla panchina della Fiorentina, tanto da suscitare la replica piccata del presidente viola Rocco Commisso. Ecco cosa ha detto a tal proposito:

De Rossi? Spero che quando farà l’allenatore mi risponderà di più al telefono, visto che fino ad oggi l’ha fatto davvero poche volte (ride, n.d.r.). Daniele è stato un grande e sono sicuro che farà bene anche come tecnico, è un allenatore nato. Ha grande carisma e personalità, sono certo che anche quando siederà in panchina come mister lascerà il segno.