L’opinione: “De Paul alla Fiorentina? Sarà difficile. Quarta marca come pochi”

Rodrigo De Paul rischia di rimanere un sogno nel cassetto per la Fiorentina. Inseguito dal club viola per almeno due sessioni di mercato, il numero 10 dell’Udinese potrebbe tornare nel mirino anche per la prossima sessione estiva. Ma portarlo a Firenze sarà tutt’altro che facile, come spiega Giovanni Bia, ex giocatore dell’Udinese e soprattutto intermediario di mercato a Lady Radio:

De Paul è un giocatore che sposta gli equilibri e sarebbe un grande colpo per la Fiorentina. Credo però che sarà difficile accaparrarsi un giocatore del genere, che fa gola a molti club importanti e che può avere l’ambizione di andare in un club che gioca le Coppe. Martinez Quarta? L’ho seguito a lungo in Argentina, mi piace molto perchè è uno dei pochi difensori che sa ancora marcare alla vecchia maniera, adattandosi allo stesso tempo al calcio moderno.

