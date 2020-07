L’opinione: “Chiesa non pervenuto, ennesima partita insufficiente fuori ruolo”

Il noto giornalista e scrittore Massimo Sandrelli è stato interpellato dal Pentasport di Radio Bruno Toscana per commentare la disfatta viola di ieri sera:

Ieri sera ci sono rimasto molto male. Con tutto il rispetto per il Sassuolo, la squadra viola si è fatta male da sola. Abbiamo regalato dei gol imbarazzanti su nostri errori. La Fiorentina non ha una fisionomia definita e non ha uomini di riferimento, escluso Ribery. I cambi di modulo frequenti non aiutano. Gli interpreti che entrano sembrano destinati ad uscire senza incidere. Non ho condiviso le scelte di Iachini, ho visto una squadra sfaldata. A Chiesa in pagella metterei un non pervenuto, che il ruolo di partenza non fosse il suo è evidente a tutti. Il ragazzo da il meglio di se sulla corsia esterna, non serve a nulla nel mezzo e non è una novità.