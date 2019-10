Ai microfoni de L’Unione Sarda, l’ex centrocampista Davide Marchini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Giulini (Presidente del Cagliari Calcio, ndr) ha costruito una rosa davvero importante e credo non ci sia paragone con le altre in lotta per la salvezza. I rossoblù sono ai livelli di Fiorentina e Toro e si toglieranno grandi soddisfazioni, Simeone è un bomber completo.