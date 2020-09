L’opinione: “Bonaventura diventerà un leader, acquisto di prima fascia per la Fiorentina”

Il noto giornalista Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

I viola in nazionale hanno giocato la prima partita e non dovrebbero giocare la seconda. Bonaventura è un giocatore di esperienza e duttile, può fare tre ruoli. Al suo arrivo alla Fiorentina manca davvero poco, i prossimi giorni potranno essere decisivi. Per Bonaventura la Fiorentina era il club più prestigioso tra le pretendenti. L’offerta della Fiorentina è più allettante rispetto a quelle di Benevento e Verona. Per i gigliati è un acquisto di prima fascia. Diventerà uno dei leader dello spogliatoio, è un giocatore di temperamento che non ci sta mai a perdere. Modulo? Iachini partirà da un modulo di riferimento, il 3-5-2. Poi in base a necessità e assenze potranno esserci piccole variazioni tattiche.