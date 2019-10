L’opinione: “Barone è il Galliani della Fiorentina. Chiesa? Così è un problema”

“Joe Barone in questa Fiorentina mi ricorda il Galliani del Milan di Berlusconi”. E’ il paragone fatto da Alessandro Bocci ai microfoni di Radio Bruno Toscana. “Sono convinto che se mai con Chiesa si riuscirà ad avviare un dialogo per il rinnovo, sarà Barone ad occuparsene. Commisso certe cose neanche le sa, per quanto sia sempre attento alle vicende della squadra e venga a Firenze appena può”. Il giornalista del Corriere della Sera ha aggiunto: “In questo momento Chiesa è un problema per la Fiorentina, perchè non si sta esprimendo al massimo del suo potenziale. Non faccio dietrologie sul mercato, ma in estate ha fatto poca preparazione e la stagione è iniziata in salita. Non sta facendo male, ma può fare molto meglio e deve ritrovare il sorriso” ha detto Bocci. RIBERY A CHIESA: “NON ESSERE ARRABBIATO…”