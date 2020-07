L’opinione: “Rottura Verona-Juric? Hanno venduto i migliori, il tecnico chiede garanzie”

Ospite a Radio Bruno Toscana, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato di Fiorentina e del caso Juric:

Rottura tra Verona e Juric? Molto dipenderà dalle prossime dichiarazioni del croato. Il tecnico per restare vuole delle garanzie che la società difficilmente potrà dargli. Hanno venduto, o stanno vendendo, i migliori giocatori della squadra in ogni reparto. Gente come Amrabat, Kumbulla e Rrahmani. Avranno soldi da investire, ma ogni anno è una scommessa in questo modo. Credo che Juric stia valutando proprio questo. La Fiorentina fino a poco fa ha pensato alla salvezza. Non sappiamo quanto sia profondo l’interessamento. Sappiamo che a Pradè piace molto, ma Commisso ambisce ad un allenatore internazionale. Personalmente faccio il tifo per Juric, a Luglio tutti davano il Verona già retrocesso mentre adesso è ammirato da tutti. Il prossimo sarà il primo vero allenatore dell’era Commisso, una scelta che non si può sbagliare.