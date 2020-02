Lo strano caso di Eysseric, il francese gioca due volte la 17^ giornata

Valentin Eysseric, tesserato della Fiorentina, è passato in prestito al Verona durante la finestra di mercato invernale. Recentemente si è reso protagonista di un curioso evento. Il francese, scendendo in campo con i veneti nel recupero della 17^ giornata di Serie A (match pareggiato contro la Lazio), ha stabilito un particolare precedente. È stato il primo giocatore a calcare il campo per ben due volte nella stessa giornata di campionato, dal momento che Eysseric aveva disputato alcuni minuti in Fiorentina-Roma del 20 Dicembre.