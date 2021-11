Lo Stadium risponde presente: sold out per Juventus-Fiorentina

Cornice di pubblico strepitosa in vista per stasera: peccato solo che si giochi in casa loro

Redazione VN

Come ha annunciato la società bianconera su Twitter, l'Allianz Stadium sarà pieno per la partita delle 18 tra Juventus e Fiorentina: il tifo strisciato, contrariamente a quel che di solito viene affermato, sente molto l'importanza di questa sfida, forse anche per via della particolare situazione di classifica.