Liverani: “Castrovilli straordinario, Amrabat ha bisogno di una guida. Iachini…”

Fabio Liverani, allenatore ed ex Viola, ha parlato delle vicende Viola ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:

Quando possono le squadre cercano sempre di acquistare un regista puro da piazzare davanti alla difesa, ma sono molto rari sul mercato. Tra i giovani, quello con più prospettiva è certamente Locatelli del Sassuolo, abbina qualità e fisicità. Iachini? Credo che la domanda principale da fare alla società debba essere finalizzata verso la comprensione degli obiettivi del progetto tecnico di inizio anno. Iachini ha ottenuto la salvezza in modo sereno, poi a fine stagione si conoscono pregi, difetti e idee dell’allenatore. Per questo motivo se decidi di iniziare il campionato con lui devi dargli fiducia ed i rinforzi che chiede sul mercato. Dimissioni Prandelli? L’epilogo mi ha in parte sorpreso, ma non più di tanto. È una persona molto sensibile, condivide un legame con Firenze che va oltre il calcio. Merita solo rispetto. Castrovilli? Lo avrei voluto al Lecce in Serie B, poi la spuntò la Cremonese. Un calciatore straordinario. Amrabat a Verona ha entusiasmato tutti a Verona, le sue sono caratteristiche particolari. Deve soltanto trovare la sua posizione ottimale all’interno di un centrocampo a 3. In questo ha bisogno di una guida.

