Liverani sui rinvii di Serie A: “La Lega deve rappresentare e tutelare gli interessi di tutti, non di cinque o sei”

L’allenatore del Lecce Fabio Liverani, nel post partita di Lecce-Atalanta a Sky, rincara la dose esprimendo il suo pensiero riguardo la decisione della Lega Serie A di rinviare alcune partite di campionato. A riportarlo è l’agenzia Ansa:

La Lega calcio rappresenta gli interessi di venti club, non di cinque o sei. La salute viene prima, e il governo aveva deciso di far giocare alcune partite a porte chiuse. Se la Lega riteneva di dover intervenire, doveva far slittare tutta la giornata mettendo un turno infrasettimanale. Giocare una partita ‘vera’ del 1/o marzo il 13 maggio, quando sono poche le partite ‘vere’, in cui senza nulla di strano gli obiettivi raggiunti tolgono gli stimoli,non è la stessa cosa. E poi, a quanto mi risulta, ora che hanno fissato il recupero il 13 maggio, non possono più intervenire da statuto, a meno che i club si mettano d’accordo…