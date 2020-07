Liverani: “Siamo in affanno ma possiamo competere con tutti”

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 4-2 subita dal suo Lecce sul campo del Sassuolo. La Fiorentina in ogni caso manterrà una distanza di sicurezza di 6 punti dalla zona retrocessione. Queste le dichiarazioni del tecnico romano:

Sei le sconfitte consecutive? La squadra è stata costruita pensando di fare qualcosa in più in fase offensiva. Fino al lockdown eravamo in linea con i nostri piani, adesso siamo un pò in affanno. Oggi abbiamo giocato a calcio, ma senza la totalità della rosa rimarranno le difficoltà. Comunque dimostriamo sempre di poter competere con tutti.