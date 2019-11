Liverani: “Babacar deve essere più cattivo. La nostra una gara quasi perfetta”

Fabio Liverani ai microfoni di Dazn ha detto:

Venire a giocare a Firenze per noi non è semplice, ho un rammarico riguardo all’inizio della mia squadra, che è partita molto male. Poi dopo circa un quarto d’ora ci siamo assestati ed abbiamo detto la nostra, giocando una gara molto buona. Sicuramente abbiamo dei difetti per giocare in questa categoria, ma possiamo giocarci. Dopo aver fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno, adesso dobbiamo ripeterci e dimostrare che in Serie A possiamo restarci. Il loro assetto offensivo, con una sola punta, mi ha portato a scegliere la difesa a quattro e diciamo che la partita mi ha dato ragione. Cosa ho detto a Babacar per i gol sbagliati? Non si è allenato mai con noi, in pratica, questa settimana. Detto questo, deve essere più cattivo, non può sbagliare un gol a tu per tu col portiere e calciare senza convinzione. La prossima col Genoa? Per noi non cambia niente, dobbiamo fare 40 punti, in caso o fuori cambia poco, l’importante è farli.